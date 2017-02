Jedem Grazer sein eigenes Minikraftwerk

Eine tolle Idee in Richtung Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung hatten drei Grazer von der Technischen Universität: Christoph Grimmer, Stephan Weinberger und Florian Gebetsroither arbeiten nämlich gerade an „Minisolarkraftwerken“. Durch ihre Erfindung können bald auch Stadtbewohner und Wohnungseigentümer Solarenergie gewinnen. Das funktioniert durch ein kleines Photovoltaik-System für den Balkon.

Dazu gehört ein Stromspeicher (etwa so groß wie eine Bierkiste), den man einfach selbst an eine Steckdose anstecken kann. Etwa ein Viertel des Energiebedarfs kann damit gedeckt werden – ohne dass das alltägliche Nutzungsverhalten geändert werden müsste.



Patentierung läuft

Für die verwendete Messtechnologie wurde bereits ein EU-Patent angemeldet. „Diese Technologie misst in Echtzeit, wie viel Strom in einem Haushalt verbraucht wird, und genau diese Energie wird dann über die Steckdose in das Haushaltsnetz eingespeist“, erklärt Christoph Grimmer.



Erste Prototypen gibt es bereits. Mitte des Jahres sollen in Kooperation mit der Energie Steiermark Feldtests durchgeführt werden. Im Frühjahr 2018 kommt das System dann voraussichtlich auf den Markt. E²T –Efficient Energy Technology – soll es heißen und wird sich auf etwa 2400 Euro belaufen – also die Hälfte von dem, was eine herkömmliche Anlage für Häuser kostet.