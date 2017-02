Land rüstet gegen „zuagraste“ Pflanzen auf

Das Land Steiermark macht gegen unliebsame pflanzliche Zuwanderer aus aller Welt mobil: Mit neuen Projekten und Kampagnen soll gegen diese sogenannten Neophyten – die zum Teil schwere allergische Reaktionen auslösen, den Boden vergiften, die Hochwassergefahr steigen lassen und heimische Arten verdrängen – vorgegangen werden. Dass das Problem immer größer wird, hat sich im Sommer 2016 gezeigt, als in Graz ein Giftsumach für einen mittelgroßen Gesundheits­alarm sorgte. Derzeit setzt das Land Steiermark ein von der EU mitfinanziertes Projekt um, das die heimischen Naturschutzgebiete und wertvolle Biotope vor „zuagrasten“ Schädlingspflanzen schützen soll. Mit an Bord ist die Berg- und Naturwacht, die sich schon länger dem Kampf gegen aggressive Neophyten verschrieben hat. SP-Umweltlandesrat Anton Lang will auch die Bevölkerung stärker sensibilisieren: Oft würden Eindringlinge als „schöne Pflanzen“ angesehen, obwohl sie die heimischen verdrängen und eigentlich vernichtet werden müssten, so Lang. „Hier ist mit der Berg- und Naturwacht schon ein neues Projekt in Vorbereitung – ein Folder, um den Menschen die Unterschiede zwischen Riesen- und dem Wiesen-Bärenklau aufzuzeigen.“



Die FPÖ drängt indes darauf, die Gemeinden verstärkt in die Bekämpfung der Neophyten miteinzubeziehen. Auch einen Online-Kataster, in dem „Pflanzen mit Migrationshintergrund“ erfasst werden, wünschen sich die Blauen. In Langs Büro verweist man da­rauf, dass aktuell eine Arbeitsgruppe der Bundesländer an Aktionsplänen gegen Neophyten tüftelt.