Grazer erfand hellste Warnleuchte der Welt

Egal wie modern und teuer ein Auto ist, bei der Absicherung einer Unfallstelle muss man auf ein mehr als 50 Jahre altes Sicherheitssystem, nämlich das Pannendreieck, zurückgreifen. Und das reicht einfach nicht mehr aus!“ Der Grazer Thomas Stelzl hat deshalb die weltweit stärkste Warnleuchte „Iwarn“ entwickelt, die ab März in Tankstellen und beim ÖAMTC erhältlich sein wird.



„Nicht nur als geschäftlicher Vielfahrer, sondern auch im Rahmen meiner langen ehrenamtlichen Tätigkeit als Rettungssanitäter habe ich bei unzähligen Verkehrsunfällen Erste Hilfe geleistet. Und ich habe nur zu oft gesehen, dass Autos nach einem Unfall quer auf der Fahrbahn stehen. Dies ist in etwa zu 70 Prozent der Fall. Wer sich hier auf seine Warnblinkanlage verlässt, der ist oft verlassen. Tatsächlich funktioniert diese – je nach Aufprallgeschehen – in den meisten Fällen schlichtweg deshalb nicht mehr, weil die Blinker selbst mechanisch zerstört sind.“ Die Iwarn-Warnleuchte kann man einfach auf dem Autodach in die gewünschte Richtung positionieren. „Die Leuchte ist so stark, dass man sie kilometerweit sieht.“



Leuchte holt Hilfe

In jedem Iwarn ist zudem ein hochempfindlicher GPS-Empfänger mit einer Positionsgenauigkeit von zwei Metern eingebaut. Man hat die Wahl zwischen einem Pannennotruf und einem Unfallnotruf. „Bei Ersterem wird zum Beispiel die Asfinag informiert, beim Zweiten die Iwarn-Alarmzentrale, die den Notruf sofort an alle Blaulichtorganisationen weiterleitet.“ Das System funktioniert auch international derzeit in 40 Ländern.

Aber auch beim Bergwandern und Skifahren wird Iwarn einsetzbar sein. „Ein Rettungshubschrauber kann das Signal aus der Luft zehn Kilometer weit sehen und eben auch punktgenau orten.“ Im März kommt Iwarn auf den Markt. „Das Interesse ist schon sehr groß, ich hoffe, dass sich unser modernes System langfristig durchsetzen kann.“