Gemeinderäte werden „Sicherheitsmanager“

Die heute neu zu wählenden Grazer Gemeinderäte bekommen bereits kurz nach ihrer Angelobung eine gemeinsame Aufgabe, und es geht zurück auf die Schulbank: Alle Grazer Gemeinderäte, und das ist in Österreich ein absolutes Novum, sollen eine Zivilschutzausbildung absolvieren. Die 48 Gemeinderäte, und auch die Bezirksvorsteher, sollen zeitnah nach der Gemeinderatswahl einen Tag lang entsprechend ausgebildet werden.



Bürgermeister Siegfried Nagl, der als Katastrophenschutzreferent eine entsprechende Ausbildung und Erfahrung hat, wird im ersten Gemeinderat einen dringlichen Antrag einbringen, dass die Ausbildung verpflichtend zu absolvieren ist.

Ob Krsko oder Terror

Die Bedrohungsszenarien der letzten Zeit können auch in Gemeinden jederzeit Realität werden. Ob es ein möglicher Reaktorunfall in Krsko ist oder ein Terroranschlag in der Stadt.

Gerade jene, die als Vertreter der Grazer Bevölkerung gewählt sind und damit vermutlich auch hautnah betroffen sein würden, sollten wissen, was man in einem Krisenfall zu tun hat.

Die Gemeinderäte und auch die Bezirksräte sollen damit zu Drehscheiben rund um das Thema Sicherheit werden, sogenannte „Safety Case Manager“.



Die Finanzierung der Ausbildung wird der Bundeszivilschutzverband und das BMI übernehmen. Unterzeichnet wurde die Ausbildungsvereinbarung u. a. auch von Innenminister Wolfgang Sobotka.