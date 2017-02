„Kraft der Liebe hat uns gesund gemacht“

Am Valentinstag wird mir Hannes Rosen bringen“, ist sich die Grazerin Heidemarie Ithaler-Muster sicher. „Und am 7. März feiern wir 15. Hochzeitstag.“ Begonnen hat alles in der damaligen Sigmund-Freud-Klinik in Graz. Ithaler-Muster litt an schweren Depressionen, scheiterte immer wieder bei Versuchen, in der Arbeitswelt Karriere zu machen, wurde von etlichen Männern, wie sie sagt, ausgenützt. Die geborene Südsteirerin stürzte in ein tiefes schwarzes Loch.

In der damaligen Rehabilitationsstation der Sigmund-Freud-Klinik lernte sie Johannes kennen. Die beiden arbeiteten dort gemeinsam in der Küche, und da hat es – frei nach einem Klaus Lage-Hit – „Zoom“ gemacht. „Du schaust aus wie Reinhard Mey“, waren ihre ersten Worte an den freundlichen, leicht intro­vertierten Mann. Spaziergänge am Krankenhausareal und gemeinsames Kochen ließen sie zueinanderfinden. Heidi Muster schwebte über den Wolken. 2002 wurde geheiratet. Beide konnten die Klinik letzten Endes verlassen.

„Ich bin gescheitert und froh darüber“ heißt auch eine Folge der „Barbara Karlich Show“, in der beide ihr Scheitern und die darauf folgende Heilung durch Liebe öffentlich machen. Ithaler-Muster: „Seit ich mit Hannes zusammen bin, geht es mir viel besser. Ich muss nicht mehr ins Krankenhaus. Wenn depressive Schübe kommen, schafft es mein Mann immer wieder, mich aufzuheitern, und es geht wieder weiter. Ich bin glücklich.“



Heidemarie Ithaler-Muster schreibt derzeit an ihrem siebten Buch. Auch ihr Mann hat sich als Autor in der steirischen Literaturszene einen Namen gemacht. Beide veranstalten auch Lesungen. Und: „Früher hat mir mein Mann jeden Tag eine Tafel Schokolade gebracht, jetzt bringt er mir, da ich abnehmen muss, täglich ein Joghurt. Auch das ist Liebe.“