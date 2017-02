Ganz ohne Politik: Gries packt jetzt selbst an

Uns reicht’s! Wir gehen es jetzt einfach selber an!“, da sind sich die Gries-Bewohner einig. Durch viele ehrenamtliche Helfer wollen sie den Bezirk bald selbst lebenswerter und freundlicher machen – notfalls ohne Politik. Tatjana Petrovic von der Bürgerinitiative „Unser Griesplatz“ nennt da ein Beispiel:



☞ „Es wird immer geschimpft, dass es so schmutzig ist. Klar, in der Innenstadt wird auch täglich gereinigt! Dann müssen wir halt selbst anpacken und sauber machen!“

☞ Außerdem soll der Platz etwa mit mehr Blumen und Pflanzen sowie gemütlichen Gastgärten aufgehübscht werden.

☞ In einigen Gassen wurden die Fassaden und Wände schon bemalt.

☞ Mehr Veranstaltungen sollen Besucher anlocken.



Spannendes Viertel

Während internationale Blogger und Künstler dem Multikulti-Viertel in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, fühlen sich die Grieser von der heimischen Politik im Stich gelassen. Das zeigt auch das Ergebnis der Gemeinderatswahl deutlich. Mit nicht einmal 36 Prozent ist Gries der Bezirk mit der geringsten Wahlbeteiligung (Lend auf Platz 2 liegt mit 41 Prozent deutlich vorne). Außerdem ist Gries der einzige Bezirk, in dem Bürgermeister Siegfried Nagl seine Partei nicht auf Platz eins führen konnte; Elke Kahr hat mit der KPÖ hier das Rennen gemacht (28,3 %).



„Viele fühlen sich an der Nase herumgeführt“, weiß Petrovic. „Es sind immer die gleichen Versprechungen! Immer ist alles gerade in Planung und immer wird demnächst gestartet!“ Das verdeutlicht auch ein neues Projekt der Bürgerinitiative: das „Museum der verschissenen Möglichkeiten“ im Lokal „CuntRa la Cultra“. Dafür wurden Zeitungsartikel der letzten 20 Jahre gesammelt, in denen von der Politik Maßnahmen für mehr Lebensqualität in Gries versprochen wurden. Headlines wie „Das Konzept steht!“ (1998), „Umbau beginnt“ (2001), „Neuer Anlauf zur Aufwertung des Griesplatzes“ (2007) sind da zu lesen – passiert ist im Endeffekt wenig (siehe Infokasten).