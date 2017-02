Marienambulanz: Patientenzahlen stark angestiegen

Es war ein Rekordjahr für die Marienambulanz: Ganze 2393 Menschen besuchten die medizinische Versorgungseinrichtung der Caritas in der Kleiststraße im Vorjahr. Insgesamt gab es 9427 Patientenkontakte. „Das hat mit der Flüchtlingswelle zu tun. Wir haben schon 2015 einen deutlichen Anstieg bemerkt“, betont Irene Holzer, die Ärztliche Leiterin der Einrichtung, die es zum Ziel hat, Menschen ohne Krankenversicherung sowie Menschen, die die Schwelle in das bestehende Gesundheitssystem nicht überwinden können, eine rasche, unbürokratische medizinische Erst- und Grundversorgung zuteil werden zu lassen.



Das zeigt sich übrigens auch, was die Herkunftsländer der Patienten angeht – sie stammten im Vorjahr überwiegend (547 Personen) aus Afghanistan, 363 kamen aus Rumänien und 181 aus dem Irak. Wenngleich die Mehrheit der Patienten aus dem Ausland kommt, ist die Marienambulanz keine Einrichtung für ausländische Bedürftige, sondern steht jedem, der dort Hilfe sucht, offen. Übrigens: Die meisten der insgesamt 9427 Patientenkontakte aus dem Vorjahr entfielen auf die Allgemeinmedizin (7605), 980 gab es in der Frauensprechstunde und 548 in der Psychiatrie. Und: Von den 2393 Patienten waren 795 (das sind 33 Prozent) nicht versichert – mehrheitlich übrigens Männer.



Rollende Ambulanz

Zusätzlich zum Dienst im Haus gibt es außerdem eine sogenannte „Rollende Ambulanz“ – ein Ambulanz-Bus, der jeden Mittwoch von 18 bis 21 Uhr Notschlafstellen und öffentliche Plätze anfährt. Im Jahr 2015 gab es allein auf diesem Wege 891 Kontakte.

Viele Ehrenamtliche

All das wird von einem Team bewältigt, das derzeit aus etwas mehr als 80 ehrenamtlichen Mitarbeitern besteht – es gibt zwei angestellte Ärzte für insgesamt 30 Stunden, zwei Ärzte arbeiten auf Honorarbasis, ebenso eine Hebamme, dazu kommen elf ehrenamtliche Ärzte (siehe auch Seiten 26/27).