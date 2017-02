Schutzzonen ausbauen, Villen retten!

Unsere Berichte über die Zerstörung wertvoller Villen und alter Baukultur in Graz haben viel Staub aufgewirbelt. Auch die Grazer ASVK (Altstadtsachverständigenkommission) hat sich zu Wort gemeldet.

Gertraud Strempfl-Ledl, ASVK-Vorsitzende: „Das Thema beschäftigt die Kommission in vielerlei Hinsicht, wenngleich die ASVK außerhalb der Altstadt-Schutzzonen rechtlich keinerlei Handhabe und Mitspracherecht hat, um den Abriss wertvoller historischer Gebäude zu verhindern. Sowohl die in Ihrem Bericht genannte Villa Rudolfstraße 25 (Haus Zehetmayr bzw. Villa Glaskai) als auch die Villa Kassecker in der Pistonikgasse 13 sind für das umgebende Areal besonders charakteristisch, sie sind baukünstlerisch wertvoll und daher für das betreffende Stadtbild von außerordentlicher Bedeutung. Würden sie in der Altstadt-Schutzzone liegen, wäre das jedenfalls eine ausreichende Begründung für ihren Schutz und Erhaltung.“



Schutzzone erweitern

Sowohl Strempfl-Ledl als auch der ASVK-Vizevorsitzende Norbert Frei betonen, dass die Kommission seit geraumer Zeit versucht, bei der Stadt Graz (Baudirektion, Stadtplanung) eine Erweiterung der Schutzzonen zu erreichen, die auch einige Villenviertel umfasst. Auch dem Land Steiermark wurde als Gesetzgeber ein Vorschlag für die Schutzzonen-Evaluierung übergeben. Das sei, so die beiden Vorsitzenden, eines der dringlichsten Anliegen der ASVK, um die Entwicklung einzelner Stadtviertel mit ihren identitätsstiftenden historischen Schlüsselbauten für die Zukunft zu erhalten.



Aus Umbau Abbruch

Unterdessen registriert Peter Laukhardt, Soko Altstadt, seltsame Vorgänge um das alte Haus in der Moserhofgasse 48. Offenbar ist hier aus einem Umbau plötzlich ein Abbruch geworden. Außerdem, so der Altstadtschützer, sei eine Empfehlung des Denkmalamtes, das Haus zu erhalten, ignoriert worden. Das Denkmalamt, so Laukhardt, habe dem Haus architekturgeschichtliche und städtebauliche Bedeutung zugesprochen. Jetzt soll ein dreigeschoßiger Neubau kommen.