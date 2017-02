Ganz Fernitz sucht einen „Tierkiller“

Tierschützer schlagen Alarm: In Fernitz werden derzeit 15 Katzen vermisst, zahlreiche Vögel wurden gefunden, die abgeschossen wurden, und ein Hund soll umgebracht und anschließend einfach in den Mühlgang geworfen worden sein. Die Suche nach dem Täter läuft auf Hochtouren: Der Aktive Tierschutz hat eine Anzeige bei der Polizei eingebracht, auch das Jagdamt wurde informiert.



„Spaziergänger haben immer wieder Lebendfallen gefunden, die illegal aufgestellt worden sind“, berichtet der Obmann vom Aktiven Tierschutz Steiermark, Herbert Oster, aufgebracht. „Da ist es sehr wahrscheinlich, dass die vielen Katzen, die derzeit vermisst werden, in genau diese Fallen getappt sind. Das darf nicht sein und muss umgehend abgestellt werden!“



Bereits 2013 kam der Bereich Mühlgang in Fernitz in die Medien. Damals entdeckte eine Spaziergängerin ausgelegte Kadaver, um Füchse anzulocken und diese zu töten. Der Fall verlief allerdings im Sand. „Heute sieht es aber anders aus, weil wir als Aktiver Tierschutz Steiermark mit unserem Tierinspektorat aktiv an der Suche nach dem Fallensteller und vermutlichen Finder und womöglich Mörder der vermissten Katzen beteiligt sind“, ist Oster guter Dinge, den Täter zu finden.



Auch der Fernitzer Bürgermeister Karl Ziegler ist alarmiert, hat aber eine andere Theo­rie: „Die Lebendfallen beim Mühlgang sind legal aufgestellt, weil wir die Nutrias fangen müssen, die den Damm zerstören.“ Seiner Ansicht nach liegt das Problem in den „Ausflüglern“ aus dem Umland, die ihre Hunde in den Auen frei laufen lassen, welche sicher das eine oder andere Tier „reißen“ würden. „Da müssen wir ansetzen. Wir arbeiten daran, Fahrverbote in den Auen einzuführen und die Besucher aktiv vor Ort zu informieren und zu betreuen.“

Oster und sein Team wollen aber in keinem Fall locker lassen: „Wir bleiben ganz sicher so lange dran, bis wir den Tierkiller gefunden haben und er streng bestraft wird.“