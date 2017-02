Barmherzige Brüder: Umbau startet, Betrieb läuft weiter

Was in wenigen Monaten in der Grazer Marschallgasse startet, ist eines der richtig großen Bauprojekte der steirischen Spitalslandschaft. 52,9 Millionen Euro nehmen die Barmherzigen Brüder und das Land Steiermark gemeinsam in die Hand, um das Ordensspital in der Marschallgasse umfassend aus- und umzubauen. Zur Jahresmitte, so heißt es seitens der Barmherzigen Brüder, wird es voraussichtlich den Spatenstich geben. 2022 soll dann alles fertig sein.



Zusammenlegung

Notwendig wurde der Umbau vor allem auch deswegen, weil der zweite Krankenhausstandort der Barmherzigen Brüder in Eggenberg aufgelassen wird – statt das Eggenberger Spital aufwendig zu sanieren, werden dafür alle Einheiten im Krankenhaus in der Marschallgasse konzentriert, das dafür eben erweitert werden muss. Der Umzug aller Ärzte und Abteilungen in die Marschallgasse erfolgt „schrittweise in den nächsten fünf Jahren“, sagt Jutta Heger, Sprecherin der Barmherzigen Brüder.

Abstriche bei den Leistungen für Patienten werde es freilich keine geben, auch das Personal werde nicht reduziert, versichert sie. Ganz im Gegenteil: Im innerstädtischen Bereich werde es künftig ein komplett ausgestattetes, modernes Krankenhaus geben, das mit den anderen Krankenanstalten im Raum Graz auch in Sachen Akutversorgung bestens vernetzt sei.



Neubauten

Die Zahlen rund um das Bauvorhaben sind jedenfalls beeindruckend: Im Zuge des Umbaus wird die Bruttogeschoßfläche in der Marschallgasse um rund 15.000 Quadratmeter erweitert, weitere 5000 Quadratmeter bereits bestehender Flächen werden umgebaut und saniert. Schlussendlich werden insgesamt 360 Betten am Standort Platz finden. Neben einigen kleineren werden auch zwei große Zubauten errichtet – einer dieser neuen Gebäudetrakte wird sich in der Marschallgasse, der andere in der Kosakengasse befinden. Die derzeit noch an diesen Stellen stehenden Gebäude werden abgerissen. Geplant wurden die Neubauten vom Architekten-Gespann Reinhold Tinchon und Dietger Wissounig – in Abstimmung mit der Grazer Stadtplanung und der Altstadtsachverständigenkommission.



Kein Verkauf

Noch nicht ganz klar ist indes, was mit dem dann verwaisten Standort Eggenberg passiert. Eine weitere Nutzung für Gesundheitsbelange ist aber angedacht. Fix ist: Die Barmherzigen Brüder werden das Spital nicht verkaufen.