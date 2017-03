Neues Bistro, alter Wein, Aus für „Klöcherperle“

Dichter wird die Gastro-Szene im Franziskaner-Viertel. In den einstigen „Paper Box“-Shop zieht demnächst ein Bistro. Der Geschäftsführer kommt aus Murska Sobota. Da das Lokal Richtung Franziskanerplatz ausgerichtet wird (der „Paper Box“-Eingang war einst in der Murgasse), wird’s im Viertel auch einen neuen Gastgarten geben. Und da wird’s eng! Denn auch Damir Matic, Lokal-Nachbar und Neo-Chef vom „Café T.H.“, wird seinen Schanigarten in Bälde eröffnen!



Leere Klöcherperle

Vor verschlossenen Türen stehen hungrige Pasta- und Pizza-Liebhaber seit geraumer Zeit vor der Klöcherperle in der Heinrichstraße. Das im einstigen Kult-Beisel untergebrachte Italo-Restaurant „L’Originale“ hat bereits seit August geschlossen, trotz schriftlicher Andeutung in einem Schaufenster wurde bis dato nicht wieder aufgesperrt. Des Rätsels Lösung: Die italienische Betreiberfamilie um Giovanni Da Ros serviert seit Sommer im „Al Lago“ in Wundschuh italienische Spezialitäten. Ein Nachfolger für das nunmehr leerstehende Lokal in der Klöcherperle wurde noch nicht gefunden. Dem Vernehmen nach soll es aber Interessenten geben, die hier einen Kebap-Laden eröffnen wollen.



Vintage-Wein

Siedelstress hat aktuell Voitsbergs Szene-Wirt René Pichler – seine Kult-Bar „Lookkool“ zieht vom Voitsberger Hauptplatz auf den Grazer Opernring und beerbt dort die „Josef Weinbar“. Mit spannendem Konzept: hausgemachte Limonaden, jede Menge Spirituosen, Cocktails, Whiskeys und Gin. „Außerdem servieren wir Vintage-Weine aus den 50ern und 60ern.“ Kurios: Ordert der Gast eine Flasche und trinkt diese nicht auf einmal aus, kann er sie in einem Schließfach „deponieren“! Man kann sich sogar einen ganz persönlichen Cocktail im Lokal kreieren lassen, „diese Idee nennen wir ‚Mirror of your soul‘“. Ein Unikum in Österreich wird die selbstdrehende Wand an der Bar werden. „Um die 40 Personen finden Platz“, so Pichler. Hungrig bleibt kein Gast, man arbeitet kulinarisch mit Top-Koch Heinz Preschan zusammen. „Eine Köstlichkeit ist unser hausgemachtes Popcorn – mit Trüffelgeschmack!“



Wiedereröffnung

Eine kurze Laufbahn war dem kroatischen „Konoba“ in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße beschieden. Hier zieht demnächst mit dem „Schmankerl“ ein Hausmannskost-Lokal ein. Dafür dürfen sich Szene-Tiger über die Revitalisierung des legendären „Eastside“ in der Mondscheingasse freuen, das zwischendurch „Club Uno“ hieß. Özkan Kocyigit alias DJ Think Deep eröffnet am 3. März das Lokal unter dem Namen „Mood“ auf zwei Etagen. Während oben Lounge und Cocktailbar untergebracht sind, kann der untere Bereich für Events gebucht werden und fungiert als Club für Gäste ab 20 Jahren.