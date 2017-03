Leichtester Rollstuhl der Welt kommt aus Graz

Es ist ein Schmuckstück der Konstrukteurskunst, das vier Studenten der Fahrzeugtechnik an der FH Joanneum angefertigt haben: Etwa 230 Arbeitsstunden haben sie investiert, um einen ultraleichten Rollstuhl zu entwickeln, der nicht mehr als fünf (!) Kilogramm wiegt. Zum Vergleich: Zusätzlich zu ihrem Körpergewicht schieben Rollstuhlfahrer üblicherweise an die 20 Kilogramm durch die Gegend, Aluminiumrollstühle wiegen etwa die Hälfte. „Unsere Motivation lag zunächst in der wissenschaftlichen Herausforderung, eine neue Benchmark im Rollstuhlgewicht zu setzen“, erklärt Philipp Eder, wissenschaftlicher Betreuer des Projekts. „Unseren Recherchen zufolge – sie beziehen sich auf den Zeitpunkt des Projektstarts – haben wir den leichtesten klappbaren Rollstuhl der Welt entwickelt.“ Ermöglicht wurde das Leichtgewicht durch den Einsatz von Ultraleichtbau. Sehr leichte Materialien – wie Carbon und Aramid – wurden dabei besonders effizient verwendet.



Rollstuhlfahrern helfen

„Natürlich ist es uns aber auch ein Anliegen, Rollstuhlfahrern zu helfen“, sagt Projektleiter Johannes Senfter, der wie seine Kommi­litonen auch Konstrukteur für Boliden der Studenten-Rennreihe „Formula Student“ ist. „Man darf nicht vergessen: Es ist sehr schwierig, einen schweren Rollstuhl in ein Auto zu heben.“ Die FH will sich auf ihren Lorbeeren nicht ausruhen und denkt bereits an eine Weiterentwicklung des Rollstuhls, um ihn eines Tages auf den Markt zu bringen.



Stuhl für Flieger

„Denkbar wäre, einen Klapp-Rollstuhl für Flugzeuge zu entwickeln“, sagt Eder. „Gerade in der Luftfahrt spielt das Gewicht ja eine wichtige Rolle.“ Die Austrian Airlines hätten bereits Interesse an einer Kooperation bekundet. Ausgestellt wird das Rollstuhl-Leichtgewicht übrigens bei den Special Olympics in Graz (ab Ende März). Für den Prototypen müsste man noch recht tief in die Tasche greifen: Er kostet – je nach Ausführung – zwischen 7500 und 12.000 Euro. Damit ist er teurer als die „Luxusklasse“ der Elektro-Rollstühle, für die man etwa 6000 Euro zahlt.