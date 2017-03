Frauenpolitik und viele Fragezeichen

Bei der Verleihung des Frauenpreises am 8. März (siehe auch Seite 18) wird SP-Chef Michael Ehmann einen seiner letzten Auftritte als Frauenstadtrat haben. Die SPÖ flog ja bei der letzten Wahl aus der Stadtregierung, folglich wandern die Frauenagenden in andere Hände. Doch wird es unter der sich abzeichnenden schwarz-blauen Koalition überhaupt ein Frauenressort geben?

Organisationen wie der Grazer Frauenrat befürchten schon das Aus für das Frauenressort. Sogar durchs Rathaus schwirren derartige Gerüchte – die aber Thomas Rajakovics, Sprecher von VP-Bürgermeister Siegfried Nagl, zurückweist. „Selbstverständlich wird es jemanden geben, der oder die für diese Agenden in der Stadtregierung zuständig ist,“ so Rajakovics. Wer das sein könnte, will er aber mit Hinweis auf die noch laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen VP und FP nicht verraten.



Eine Kandidatin dürfte freilich Elke Kahr sein, Noch-Vizebürgermeisterin und langjährige Wohnstadträtin der KP. Ihr Wohnressort dürfte an die FPÖ gehen, KP-intern geht man davon aus, dass dafür das Sozialressort (bisher bei der SPÖ) an die Kommunisten fällt. Doch das soll, glaubt man schwarz-blauen Insidern, keineswegs ausgemachte Sache sein, da offenbar die Blauen ebenfalls aufs Soziale spitzen. Kahr könnte dafür Frauenstadträtin werden. „Sicher, wieso nicht?“, meint Kahr auf Nachfrage. Keinen Hehl macht sie daraus, dass sie sich ein größeres Frauenbudget wünscht und damit die von der damaligen SP-Frauenstadträtin Martina Schröck abgeschaffte Stelle der Unabhängigen Frauenbeauftragten wieder einführen würde.



Das wiederum hätte Folgen für Frauen-Ombudsfrau Gabriele Metz, die von Schröck anstelle der Frauenbeauftragten installiert wurde und die noch einen bis 2018 laufenden Dienstvertrag mit der Stadt hat. Sie sei gerne Ombudsfrau und arbeite, „so lange und so viel ich machen kann“, meint Metz. Wie es mit der Ombudsstelle weitergeht bzw. ob sie durch eine andere Einrichtung ersetzt wird, weiß sie nicht. Aufgrund der großen Nachfrage von Frauen, die Hilfe suchen, warnt Metz jedoch vor einer ersatzlosen Abschaffung: „Es braucht so eine Stelle!“