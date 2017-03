Diese Laute hat die Welt noch nie gehört

Hat man so was schon gehört? In Graz wird bald ein Instrument aus dem 16. Jahrhundert gespielt, dessen Klang weltweit noch kein heute Lebender je gehört hat: die sogenannte Basslautencister, ein italienisches Instrument mit 23 Saiten, eine Mischung aus Laute und Cister. Verantwortlich dafür ist der Grazer Daniel Furian.

Der Instrumentenbaumeister hat das einzige – nicht mehr spielbare – Original aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien 1:1 nachgebaut. „Der Reiz war, dass niemand weiß, wie es klingt“, schwärmt Furian. „Ich durfte das Original genauestens vermessen. Daraus habe ich einen Plan erstellt. Es gab außerdem Röntgenbilder vom Instrument, die die innere Struktur sichtbar gemacht haben. Immerhin wirken bei dem Instrument 23 Saiten auf den Korpus mit einer Zugkraft von etwa 140 Kilo ein!“ Am 11. Juni wird es von der Lautistin Dana Memioglu in der Altkatholischen Kirche weltweit zum ersten Mal öffentlich und professionell gespielt werden.



Alte Musik boomt

Dass sich Konzerte mit historischen Instrumenten immer größerer Beliebtheit erfreuen, weiß auch Klaus Hubmann, Institutsvorstand für Alte Musik und Aufführungspraxis an der Kunstuniversität Graz. „Es gibt da international einen richtigen Boom! Solche Konzerte finden ein immer größeres Publikum – auch wenn es nur sehr wenige Musiker gibt, die historische Instrumente richtig gut spielen können.“ Den Grund sieht der Musikhistoriker im Interesse am Komponistenwillen: „Es ist ein kritischer Zugang. Man möchte der Grundidee eines Beethoven oder Bach möglichst nahe kommen. Und auch wenn man nicht hundertprozentig garantieren kann, dass das Instrument genau gleich klingt – beispielsweise haben sich ja auch das Holz und andere Materialien verändert –, gelingt das doch zumindest annähernd.“



Genau deshalb baut Daniel Furian nicht nur neue Instrumente und Kopien von historischen, sondern restauriert auch leidenschaftlich alte Stücke. So hat er etwa eine 15-saitige Schrammelgitarre des Baumeisters Ludwig Reisinger, eine 160 Jahre alte Romantikgitarre und zahlreiche alte Violinen (unter anderem vom Grazer Nikolaus Skomal aus dem Jahr 1750) wieder zum Klingen gebracht. Neue Stücke baut er nur mit bestem Holz und auf individuellen Wunsch der Kunden. „Für eine Violine werden rund 150 Arbeitsstunden benötigt“, erzählt er. „Aber die Instrumente können ja Generationen, ja sogar Jahrhunderte überdauern. Meine Arbeiten werden mich überleben, und das ist ein schöner Gedanke!“