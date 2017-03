Geschenkt: Für jeden gibt’s ein Bankerl

Weil Bankerln im öffentlichen Raum mehr sind als reine Sitzgelegenheiten, möchte das Kollektiv der Gestaltungswerkstatt „Brauchst“ jetzt jedem einzelnen Grazer sein eigenes Bankerl schenken: insgesamt 280.000 Stück! Mitte April findet dazu in Kooperation mit dem Verein Jakominiviertel eine Aktion statt, bei der in der Jakoministraße die ersten hundert abgeholt werden können. In den kommenden Jahren soll dann nach und nach der Rest verteilt werden.



Die Idee zu den gelben Bänken aus Schalungsplatten hatten Rainer Edler, Gernot Pichler, Thomas Mayer und Günter Radl von „Brauchst“. „Wir haben letztes Jahr schon einmal im Bezirk Jakomini ein paar Bänke aufgestellt“, erzählt Edler. „Da hat es allerdings nicht lange gedauert und alle waren wieder weg. Deshalb haben wir uns gedacht, wenn jeder Grazer schon ein Bankerl hätte, würden sicher weniger verschwinden!“

Sitzen ohne Konsum

Grundsätzlich kann zwar jeder mit seinem Bankerl machen, was er möchte, die Idee ist es allerdings, es im öffentlichen Raum oder direkt vor der Haustür aufzustellen. Sodass die Stadtbewohner einfach zwanglos und unkompliziert zusammenkommen können – sich ausrasten, tratschen, beobachten, streiten, schlafen, turnen, lachen. Damit soll auch dem sonst mittlerweile üblichen Konsumzwang entgegengewirkt werden. „Sobald die Tage wärmer werden, strömen die Menschen ins Freie und erkaufen sich das Sitzrecht oftmals mit einem Cappuccino im Straßencafé“, so Edler. „Kostenlose Sitzmöglichkeiten sind rar, und gerade deswegen singen wir ein Loblied auf das klassische Bankerl.“



Unterstützt wird die Aktion vom EU-Projekt „Human Cities“. Die Firma „Doka“ stellt die gelben Schalungsplatten zur Verfügung. Und natürlich soll durch das Projekt vor allem auch das Jakominiviertel belebt werden – Gastgärten und andere Plätze zum Verweilen gibt es ja gerade in der Jakoministraße ansonsten kaum.