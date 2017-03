Graz feiert den Weltfrauentag

Nelken und Flugblätter

➢ Am 8. März von 10 bis 12 Uhr verteilt die KPÖ Nelken und Flugblätter vor dem Landhaus in der Herrengasse, um auf Frauenanliegen aufmerksam zu machen. Mit dabei sind auch KP-Vizebürgermeisterin Elke Kahr und KP-Landtagsklubchefin Claudia Klimt-Weithaler.

Schülerinnen-Vernissage

➢ Um 14 Uhr findet die „Vernissage No Name“ in der HLW Schrödinger (Schrödingerstraße 5) statt. Schülerinnen der HLW Schrödinger präsentieren dabei „Frauen im Portrait – Gedanken von Grazer Frauen zum Thema Feminismus“.







Brot und Rosen

➢ Die Grazer SPÖ-Frauen verteilen ab 15 Uhr in der Herrengasse, Ecke Landhausgasse, Brot und Rosen.

Frauenspaziergang

➢ Ein „FrauenStadtSpaziergang“ zum Thema „Organisierte Liebe“ findet um 16 Uhr in Begleitung von Eva Taxacher (Frauenservice) und Unternehmerin Edith Zitz statt. Treffpunkt ist beim Frauenservice am Lendplatz 38.



Frauentags-Demo

➢ Um 17 Uhr startet die traditionelle Frauentags-Demo des „8. März Komitees“. Treffpunkt ist der Griesbäcker in der Griesgasse 48. Von dort führt der Demo-Zug zum Hauptplatz. Danach geht es gegen 19 Uhr zum Beisammensein in den Krebsenkeller.



Frauenpreis

➢ Ebenfalls um 19 Uhr vergibt SP-Stadtrat Michael Ehmann im Gemeinderatsaal des Rathauses den Frauenpreis der Stadt Graz. Mit diesem Preis sollen „herausragende Leistungen in den Bereichen Frauen und Gleichstellung“ gewürdigt werden.



Diskussion

➢ „20 Jahre und kein bisschen leise!“ lautet das Motto am 10. März im Bildungszentrum der KPÖ in der Lagergasse 98. Ab 19.30 Uhr diskutieren hier Ex-Frauenbeauftragte Barbara Kasper und Gemeinderätin Uli Taberhofer die Frage: Was blieb vom Frauenvolksbegehren?



Zweitägiges Fest

➢ Zum zweitägigen „FEM*FEST“ lädt die Sozialistische Jugend am 11. und 12. März in den Lendpavillon in der Volksgartenstraße. Beginnzeit ist am 11. März um 13 Uhr.

Frauenkaffee

➢ Einen Frauenkaffee – explizit nur für Frauen – serviert die KPÖ am 12. März ab 10 Uhr in der Lagergasse 98a.