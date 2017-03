Hypo Vorarlberg zahlte Ihre Rechung

Schon zum wiederholten Male hat die Hypo Vorarlberg in Graz mit der Antenne ihr Gewinnspiel "Wir zahlen Ihre Rechnung", ausgespielt.

Unter den zahlreichen Einsendern von Rechnungen, wurden 3 Gewinner gezogen, die auch zusätzlich noch eine Box mit Vorarlberger Köstlichkeiten erhalten haben. Die Gewinnübergabe fand in der Filiale der Hypo Vorarlberg am Joanneumring 7 statt. Regionaldirektor Mag. Horst Lang und Leiter Privatkunden MMag. Dieter Rafler ließen es sich nicht nehmen, persönlich die Gewinner zu gratulieren.