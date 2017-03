Wirbel um spröde Bim-Weichen am Jakominiplatz

Stellen die alten Weichen am Jakominiplatz eine Gefahr für die Straßenbahnen dar? Dem Grazer Harald Demmer, früher Techniker und Leiter eines internationalen Eisenbahnbetriebes, prangert den schlechten Zustand der Weichen an.



In einer detaillierten Dokumentation in Wort und Bild hat Demmer jede einzelne Weiche analysiert und seine Untersuchungen auch der Holding Graz zur Verfügung gestellt. In seinem Schreiben an die Holding empfiehlt der Experte eine dringliche Überprüfung dieser Weichen und der zulässigen Betriebsgrenzwerte, die seines Erachtens längst überschritten sind. Demmer fordert sofortige Reparaturmaßnahmen und fürchtet sogar etwaige Entgleisungen von Straßenbahnen. Für Demmer steht ja der „Schuldige“ des Schienen- und Weichenverschleißes fest: Es sei, so Demmer, die Variobahn, die er liebevoll „Donnerwalze“ nennt, die die Probleme verursacht.



Alles im Griff

Gerald Pichler, Sprecher der Holding Graz, kündigt Sanierungen an: „Naturgemäß kommt es durch die Dauerbelastung am Jakominiplatz bei Gleiskreuzungen zu Abnutzungen. Neben den laufenden Wartungsarbeiten sind die Gleise am Jakominiplatz auch Teil unseres Investitions- und Sanierungsprogrammes. So wird beispielsweise heuer noch der Gleisbogen auf Höhe der Marktstände saniert. Festzuhalten ist aber, dass sämtliche Betriebsanlagen so beschaffen sind, dass sie den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung genügen. Das heißt, dass ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.“ Damit sieht die Holding die Befürchtungen Demmers derzeit entkräftet; der schlechte Zustand der Straßenbahn-Weichen allerdings ist nach wie vor aktuell.



Ausbau der Bim

Unterdessen fordert die Plattform „Pro Bim Graz“ von der Stadt einen Ausbau der Grazer Straßenbahnen und nennt als Beispiel Berlin, wo erst kürzlich eine neue Tramstrecke eröffnet wurde. Die Stadtregierung, so Pro Bim, sei aufgefordert, unverzüglich mit dem Straßenbahn-Ausbau zu beginnen.