Käfer-Parfum, Buch-Wäsche und Lichtseife

Österreich mausert sich immer mehr zum Land der Erfinder. Laut aktuellem Ranking liegen wir erstmals schon auf Platz neun in Europa, was angemeldete Patente betrifft. Auch die Grazer Erfinder haben einen großen Anteil an dieser Entwicklung. In den letzten Monaten wurden zahlreiche spektakuläre Erfindungen gemacht.



Bücher-Waschmaschine

Die österreichischen Archive sind mit 1,5 Millionen Büchern und Dokumenten prall gefüllt. Doch 80 Prozent des kulturellen Erbes, das zwischen 1850 und 1950 entstanden ist, liefen Gefahr, buchstäblich zwischen den Fingern zu zerbröseln, da das Papier in dieser Zeit mit Alaun hergestellt wurde, das sich mit der Zeit auflöst – europaweit wären gar 40 Millionen Artefakte verloren gegangen. Ein Forscherteam um Volker Ribitsch der Karl-Franzens-Universität hat dafür doch eine Lösung gefunden: die Waschmaschine für Bücher, die die Artefakte großflächig reinigt und rettet.



Parfum gegen Käfer

Rüsselkäfer sind gefürchtete Schädlinge in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Ziergarten. Sie können durch ihre Fresswut ganze Bäume zum Absterben bringen. Wolfgang Kroutil und sein Team vom Chemie-Institut der KF-Uni haben ein nach Pinien duftendes, biologisch abbaubares „Parfum“ entwickelt, das diese Schädlinge vertreibt.



Muttermilch-Medikament

Dagmar Zweytick und Sabrina Riedl vom Institut für Molekulare Biowissenschaften haben einen hocheffizienten Anti-Tumor-Wirkstoff entwickelt, den sie aus einem natürlichen Abwehrstoff aus Muttermilch abgeleitet haben! Der Wirkstoff wird nun mit einem austro-amerikanischen Firmenkonsortium weiter untersucht und für den therapeutischen Einsatz optimiert.



Putzmittel Licht

Wenn es bis in den letzten Winkel hygienisch rein sein soll, reichen Staubwedel und Putzlappen nicht aus. Gabriele Berg vom Institut für Umweltbiotechnologie der TU Graz hat hier eine nicht-chemische Lösung gefunden: die sogenannte photo­dynamische Desinfektion, mit der man über Lichteffekte „klinische Sauberkeit“ erreicht.



Bienen-Rettung

Im letzten Jahr stieg das Bienensterben durch die Faulbrut massiv, was weltweit für Verunsicherung sorgte. Ulrike Riessberger-Gallé und ihr Team von der KF-Uni haben eine Substanz entwickelt, die man den Larven verabreichen und sie dadurch immun machen kann.