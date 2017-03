Welt-Finale! Graz „baut“ auf junge Lego-Champions

Im April findet in Saint ­Louis das Welt-Finale der „First Lego League“ statt. Hier tritt die absolute Welt-Elite der Lego-Baumeister an: 109 Nationen sind vertreten. Österreich auch – von einem Grazer Team aus Bulme-Schülern! Qualifiziert haben sie sich als bestes Österreich-Team letzte Woche beim Europa-Finale im deutschen Regensburg. Peter Frauscher, Lehrer der Elektrotechnik, agiert als Teamchef des neunköpfigen Schüler-Teams, das sich aus 15- bis 17-Jährigen aus den 5. Klassen zusammensetzt. Mit welchem Lego-Werk man erfolgreich war? Einem Roboter! „Beim Europa-Finale ging’s darum, mit Robotern aus Lego viele schwierige Aufgaben in zweieinhalb Minuten erfolgreich zu lösen. Auf einem 2 mal 1 Meter großen Spielfeld sind die Aufgaben zu erledigen“, erklärt Frauscher.

Der Roboter aus Technik-Lego (Konstruktionskosten: 400 Euro) selbst misst 30 mal 15 Zentimeter und hatte in der Teilnehmer-Klasse der Grazer Bulme-Baumeister unter anderem Folgendes zu absolvieren: „Das Thema des Bewerbs war die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Unser Roboter musste ein Hai-Modell in ein Becken bringen, ohne dass dem Tier etwas zustößt. Dann musste der Roboter einem Blindenhund-Modell dabei assistieren, jemanden über die Straße zu begleiten, und schließlich musste auch noch die Bedienung einer Melkmaschine tierschonend zustande gebracht werden.“



Jeder Griff sitzt

Hierbei sei vor allem die hervorragend eingespielte Zusammenarbeit der Schüler ein entscheidender Vorteil gewesen: „Da muss, wie schon beim Bau des Roboters, jeder Griff sitzen. Sonst sind solch komplizierte Übungen unmöglich erfolgreich umzusetzen.“ Das Bulme-Team erledigte alles zur größten Zufriedenheit: Die Preisrichter, die die 24 Teams aus ganz Europa nach Roboter-Handhabung, Teamarbeit sowie Konstruktion und Programmierung bewerteten, vergaben die Höchstnoten. Nächste Station: Welt-Finale! Frauscher: „Ein Riesen-Spektakel! Typisch pompös amerikanisch aufgezogen. Dass wir Graz vertreten dürfen, ist eine große Ehre!“