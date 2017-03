Die Platzreife war noch nie so günstig

Noch nie war es so günstig, mit dem Golfen zu beginnen! Zum Start in die Golfsaison bietet „der Grazer“ in Kooperation mit dem GC Gut Freiberg & dem GC Klockerhof im Zeitraum von 20. März bis 31. Mai Platzreifekurse um nur 49 Euro an!



Doch damit nicht genug: Der Kurs umfasst zwölf Stunden Golfunterricht mit einem professionellen Golftrainer, 20 Prozent Rabatt beim Kauf eines Einsteiger- oder Schlägersets, ein Willkommenspaket, die kostenlose Teilnahme an der „der Grazer“-Beginners-Trophy und vieles mehr (siehe Infokästen).



Eine Gruppe für den Platzreifekurs besteht aus sechs Personen. Sollte man fünf Gleichgesinnte finden, kann man sich den jeweiligen Trainingstermin selbst aussuchen. Also schnell anmelden und nichts wie los auf die Driving Range. Viel Spaß!