Jetzt kommt neues Stadtfest an der Mur

Während der Lendwirbel sich nach zehn Jahren verabschiedet und heuer zum letzten Mal stattfindet, steht ein anderes Stadtteilfestival gerade in den Startlöchern: „KULTur an der MUR“ findet am 20. und 21. Mai zum ersten Mal statt. Das Festival an den Murufern wurde von verschiedenen Künstlern gemeinsam ins Leben gerufen, koordiniert wird es unter anderem von „Cuntra“-Leiterin Tatjana Petrovic. Workshops, Lesungen, Filmvorführungen, Feuershows, Kletterkurse, Konzerte, Performances, Installationen und kulinarische Köstlichkeiten sollen etwa an der Murpromenade von der Murinsel bis zum Augarten geboten werden. Und auch das gegenüberliegende Murufer lädt zum Verweilen und genauen Betrachten ein.



„Die Idee ist vergangenen Herbst im Rahmen einer Künstlerkolonie entstanden“, erzählt Petrovic. „Die Mur wird leider oft als Grenze gesehen. Sie teilt im Bewusstsein vieler Menschen die Stadt in Gut und Böse, Arm und Reich – 8010 und 8020. Das Festival soll ein anderes Bewusstsein schaffen und die Mur zur Begegnungsstätte der ganzen Stadt machen. Die Mur soll verbinden statt trennen!“ Deshalb können auch alle Grazer das Festival mitgestalten und Ideen einbringen. Organisationstreffen finden regelmäßig in der Cuntra am Griesplatz statt.



Auf in die Festivalsaison

☞ Von 2. bis 7. Mai wird zum voraussichtlich letzten Mal lendgewirbelt. Derzeit finden Netzwerktreffen statt, bei denen das Programm erarbeitet wird.

☞ Nachdem das Augartenfest im vergangenen Jahr aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingungen kurzfristig abgesagt werden musste, gibt es inzwischen einen Termin zur Rückkehr: Am 24. Juni findet das Fest in gewohntem Umfang mit mehreren Bühnen und Stationen wieder statt.

☞ Ethik, Diskurs, Kunst und Musik stehen beim move-Festival am 8. und 9. September im Stadtpark-Verkehrsgarten im Vordergrund.

☞ Und auch das im letzten Jahr neu gegründete Grätzelfestival Grieskram geht in die zweite Runde: Am 23. September lädt das Griesviertel zum Straßenfest.