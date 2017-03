Sehr handlich: Handwerker aus dem Handy

Langes Herumtelefonieren, mühsame Preisvergleiche, nervtötende Terminkollisionen: So richtig viel Spaß macht die Suche nach kompetenten Handwerkern nur selten. Stark vereinfachen und verkürzen soll sie jetzt die HADI-App, eine Online-Plattform, die Handwerker und andere Dienstleister mit Privatnutzern vernetzt. Und kinderleicht funktioniert: Man wählt eine gewünschte Branche wie „Maler“ oder „Tischler“ aus (über 90 Kategorien gibt’s) und gibt den Umkreis an, in dem gesucht werden soll. Nachdem man sein Projekt beschrieben und Preisrahmen, Auftragszeitraum, aber auch Fotos, ja sogar Videos vom Einsatzort beigefügt hat, wird die Anfrage verschickt – und zwar branchenübergreifend an alle ausgewählten Firmen gleichzeitig. Diese antworten mit Preisangeboten.



„Vor allem bei größeren Projekten, für die man oft zehn, 15 Handwerker braucht und bei denen man leicht die Übersicht verliert, lässt sich mit der App viel Zeit und Energie sparen“, sagt Gründer Levent Akgün. „Durch Fotos und Videos, die mitgeschickt werden, können sich die Handwerker gleich ein Bild von ihrem Einsatzort machen. Auch das spart Zeit.“



Handwerker-Shop

Angereichert wurde die Plattform mit weiteren Features. Mit einem Sternchen-System lassen sich die österreichweit mehr als 2400 Unternehmen bewerten. Marketing-Experten gehen davon aus, dass mittlerweile 62 Prozent aller Kunden auf Bewertungen im Internet vertrauen. Auf Feedback in Form von selbst formulierten Texten wird allerdings verzichtet.



„Im Internet“, so Akgün, „wird oft heftig formulierte Kritik verbreitet. Jedes Unternehmen darf sich außerdem mal einen schlechten Tag leisten.“ Sammelt sich das negative Feedback, wird die jeweilige Firma allerdings von der Liste gestrichen. Für die Kunden sinkt dadurch die Gefahr, auf schlechte Firmen zu treffen. Einen Leckerbissen gibt’s für Unternehmer: In einem Online-Shop à la Amazon – nur auf Handwerkerbedarf spezialisiert – können sie Bohrmaschinen, Arbeitskleidung und was das Handwerkerherz sonst noch begehrt, einkaufen. Und zwar zu Preisen, die sonst nur Großhändler anbieten.

Die Zahlen geben Akgüns Geschäftsidee jedenfalls recht: Über 10.000-mal wurde die für Privatnutzer kostenlose App bereits heruntergeladen (Dienstleister wählen zwischen drei Abo-Modellen). 16.572 User haben sich bereits registriert. Weitere Infos gibt’s unter www.hadiapp.at.