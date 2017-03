Diskriminierung: Alter wird das große Thema

Um Diskriminierung in allen Facetten zu bekämpfen, gibt es im Steirerland zwei wichtige Einrichtungen: die Gleichbehandlungskommission und die Gleichbehandlungsbeauftragte Sabine Schulze-Bauer. Während Erstere unter anderem für Gutachten in Streitfällen sorgt, ist Letztere als Anlaufstelle zuständig für alle steirischen Landes- und Gemeindebediensteten, die sich aufgrund ihres Geschlechts, Alters, ihrer Behinderung, Religion, Herkunft oder sexuellen Orientierung diskriminiert fühlen. Auch für Bürger, die sich von Landes- oder Gemeindebehörden ungerecht behandelt fühlen, sind Schulze-Bauer und ihr Team da. Die Landeseinrichtungen haben nun für die Jahre 2014 bis 2016 Bilanz gezogen.



Eine Erkenntnis: Der Kampf gegen Altersdiskriminierung werde in Zukunft an Bedeutung gewinnen, so Schulze-Bauer. In der Gesellschaft generell, speziell aber bei den Landesbediensteten, von denen bereits heute 43 Prozent älter als 50 Jahre sind. Hier, so Schulze-Bauer, müssten gezielt Maßnahmen gesetzt werden, „die der Altersdiskriminierung entgegenwirken“ und „zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit beitragen“.



Verdoppelt

Insgesamt hatte die Gleichbehandlungsbeauftragte in den letzten drei Jahren 1125 Fälle zu bearbeiten, die Mehrzahl (716) betraf Frauen. In den meisten der 858 Fälle, die Berufs- und Ausbildungsbereich betrafen, ging es um Diskriminierung aufgrund des Geschlechts (169) sowie von Behinderung (104) und des Alters (44). Während hier ein Rückgang zu verzeichnen ist, haben sich die Fälle aus dem Sozial-, Wohn-, Bildungs- oder Gesundheitsbereich im Vergleich zur Periode 2011 bis 2013 verdoppelt: 267 Mal trudelten dazu Beschwerden bei der Gleichbehandlungsbeauftragten ein, davon kamen 150 von Männern.



Zwei der Fälle, mit denen sich die Gleichbehandlungsstellen befassen mussten: Ein aus dem arabischen Raum stammender Arzt, der in einem steirischen Spital tätig war, fühlte sich aufgrund seiner Herkunft von Kollegen beleidigt. In einer anderen Causa beschwerte sich ein Mann mit Sprachfehler, der sich mehrmals erfolglos als Mitarbeiter einer Gemeinde beworben hatte – wegen seiner Behinderung, wie er meinte.