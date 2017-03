Kärntnerstraße kommt jetzt optisch in Fahrt

Jetzt geht’s der Kärntnerstraße „an den Kragen“: Städteplanerisch seit Jahren im Visier der Modernisierer, werden jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Die ersten Schritte dafür wurden mit dem Entwurf zum neuen Flächenwidmungsplan geebnet. Eine vielfältigere Nutzung ist durch diesen möglich. Zuvor war die Kärntnerstraße rein als Gewerbegebiet ausgewiesen – im neuen Plan soll es eine Nutzungsüberlagerung von Kern- und Gewerbegebiet geben – Einkaufszentren ausgeschlossen.



Das heißt: Schluss mit den ewig wiederkehrenden Tankstellen und Supermärkten und Verkaufsschauräumen. Die Einfahrtsstraße soll attraktiviert und in einen in sich funktionierenden Stadtteil mit gemütlicher Atmosphäre verwandelt werden. Seitens der Stadtplanung stellt man sich da eine urbane Achse vor. Der öffentliche Raum soll genutzt werden, die Menschen sollen dort spazieren, radfahren, einkaufen und Kaffee trinken können – ähnlich wie in der „Smart City“ im neuen Stadtteil Waagner-Biro. Industrie und Gewerbe sollen eingebunden werden.



Jetzt sind Ideen gefragt

Das Ganze passiert im Rahmen von Europan 14, einem europaweiten Wettbewerb für Architekten an verschiedenen Standorten in ganz Europa. Bis Ende Juni können Konzepte eingereicht werden. Im Herbst tagt zuerst eine lokale, dann eine internationale Jury. Das Siegerprojekt steht etwa Anfang Dezember fest. „Mit diesem wird dann mit den Eigentümern verhandelt“, heißt es aus dem Stadtplanungsamt. „Danach wird ein Bebauungsplan erstellt. Dadurch gibt es dann eindeutige Vorschriften für alle, die dort bauen wollen. Das Land ist da als Eigentümer ein wichtiger Partner – die Kärntnerstraße ist ja eine Landesstraße. Es ist ein Langzeitprojekt über die nächsten zehn bis 20 Jahre. Aber in der Wettbewerbsausschreibung wurden auch kleinere Maßnahmen zur sofortigen Umsetzung erbeten.“



Übrigens: Auch beim letzten Europan-Bewerb war Graz mit dabei. Standort war damals ein Areal in Bahnhofsnähe – auch dieses Projekt soll laut Stadtplanung bald in die Umsetzungsphase gehen.