Mit Achtsamkeits-Coach zum DTM-Champion

In seiner erst dritten DTM-Saison fuhr der Tiroler Lucas Auer heuer in Hockenheim gleich zum Saisonauftakt einen triumphalen Sieg ein und unterstrich damit seine tolle Form. Ein ganz wichtiger Faktor für den Erfolg des jungen Österreichers ist der Grazer Achtsamkeits- und Fitnesstrainer Harald Pachner.



„Will man von seiner Achtsamkeit im Sport profitieren, müssen auch im Training beide Bereiche integriert sein“, steht für Harald Pachner außer Frage. Deshalb kombiniert er mit Auer Elemente aus den Bereichen Fitness- und Achtsamkeitstraining. „Bei Kräftigungsübungen wird zum Fokussieren auf die Kraft im Muskel aufgerufen, beim Lauftraining zur Konzentration auf die Schritte, die man auf den Boden setzt“, erläutert Pachner. „Achtsam zu sein heißt, völlig auf den Augenblick zu fokussieren. Dann hat man im Augenblick auch seine ganze Energie zur Verfügung und kann sein Leistungspensum voll ausschöpfen.“



Häufig ist es im Sport so, dass man selbst oder andere hohe Erwartungen haben. Man fokussiert dann sehr auf diese Erwartungen, macht sich innerlich Druck und lenkt seine Energie damit weg von dem, was eigentlich wichtig wäre: die sportliche Tätigkeit an sich. „Die Katze beißt sich gewissermaßen in den Schwanz. Je mehr Druck man sich macht, desto weniger konzentriert man sich auf den Sport. Man steckt seine Energie also in völlig falsche Dinge.“ Wer achtsam ist, muss sich kaum mehr Gedanken darüber machen, wie er ein Rennen anlegt oder welchen Fahrstil er wählt – er handelt intuitiv richtig.