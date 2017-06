Businesslauf mit Herz

Das "ZARG - Zentrum für ambulante Rehabilitation Graz" nahm am 04.05.2017 mit 40 Startern/innen am Raiffeisen Businesslauf in Graz teil. Trainingsbegeisterte Teilnehmer/innen des "ProHeart - Kardiologisches Trainingscenter" (Abteilung im ZARG) bewältigten gemeinsam mit Therapeuten/innen als Coach die Distanz von 4,1 km. Mit Herzluftballons wollte man zum Ausdruck bringen, dass trotz kardiologischer Beschwerden eine Teilnahme an einem Wettkampf möglich ist und jeder Schritt beim Businesslauf ein Gewinn an neuer Lebensqualität ist. Es war ein toller Erfolg für die Trainierenden unter Betreuung an dem Lauf teilnehmen zu können.



