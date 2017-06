Das Handy als Öffi-Ticket

Computer einschalten, nach ein paar Klicks ein Ticket kaufen – und gleich losfahren! Klingt toll – ist es auch! Der Onlineshop der Graz Linien macht dies möglich. Unter https://ticket.holding-graz.at kann man sämtliche länger gültigen Verbundtickets für die gesamte Steiermark kaufen. Und man muss die gängigsten Tickets nicht einmal ausdrucken, sondern kann diese auch am Smartphone anzeigen. So hat man sein Ticket immer dabei.

Appetit auf Öffis

Die App namens „Mein Öffi-Ticket“ findet man sowohl im „Google Play Store“ (für das Betriebssystem Android) als auch im „App Store“ (für das Betriebssystem iOS). Im Onlineshop der Graz Linien findet man die direkten Links zum Gratisdownload.

Und so einfach kommt man zu den Tickets am Handy: Im Shop registrieren, Ticket kaufen, App downloaden und mit den selben Benutzerdaten wie im Onlineshop in der App einloggen - und das Ticket befindet sich ab Beginn der Gültigkeit automatisch am Smartphone. Dieses Handyticket gilt dann in Verbindung mit einem Lichtbildausweis als Fahrkarte.

Übrigens: Auch bereits im Onlineshop gekaufte und noch gültige Tickets können in der App angezeigt werden! Derzeit kann man in „Mein Öffi-Ticket“ alle länger gültigen Tickets (Monats-, Wochen-, Studien- und Graz-3-Tages-Ticket ) und natürlich auch die „Jahreskarte Graz“ anzeigen.

Selbstverständlich kann man auch weiterhin zusätzlich die im Onlineshop gekaufte Karte als Printticket mitführen – auch wenn man das Ticket am Handy hat.