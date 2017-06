J E T Z T Christine Schnitzer

Was genau – WAS GENAU ist der Grund, das manche Menschen um vieles erfolgreicher IHR LEBEN gestalten als andere?

Einige Menschen verdienen MEHR GELD



Einige Menschen leben IHRE TRÄUME

Einige Menschen haben IHR GLÜCK gefunden





WAS GENAU ist der Grund, das manche Menschen um vieles erfolgreicher IHR LEBEN gestalten als andere ?



Es ist der ERSTE SCHRITT – Der Erste Schritt Mitten ins Leben

Viele Menschen kommen zu mir in die Praxis und sagen „Sie möchten Veränderung in IHR LEBEN bringen“.

● Rauchfrei durchs Leben gehen - als Nichtraucher

● Ihr Wunschgewicht erreichen

● Sie möchten Siegen, ganz oben am Podest stehen

● Ihre Blockaden lösen

● Frei vor Menschen reden

● Beruflich mehr Erfolg erreichen

● Mehr Geld verdienen

● Ihren Traumpartner kennenlernen



Und ich antworte: "Super! Das ist ein großartiges Ziel!"

Und dann frage ich: "Und was sind Sie bereit dafür zu tun?"

"Was sind SIE bereit dafür zu TUN?"

Wir alle wollen mehr oder weniger dasselbe. Wir möchten mehr verdienen, wir wollen attraktiv sein, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen glücklich sein, wir wollen gesund sein und noch vieles mehr.



Und ... wir wissen auch was wir tun müssen, um das alles zu erreichen. Aber bevor wir damit beginnen, warten wir doch erst mal auf MORGEN. MORGEN beginne ich, MORGEN starte ich, MORGEN wird alles anders werden!



Ich aber sage IHNEN: SIE LEBEN HEUTE!!

SIE LEBEN IM HIER UND JETZT!!

Gestalten Sie Ihre Zukunft – JETZT!!



Wir können unsere Augen so fest verschließen, dass wir Probleme oder belastende Themen lange nicht sehen. Jahrelang oft sogar Jahrzehntelang nicht sehen. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt an dem wir diesen "Blinden Fleck" erkennen.

Sie können und Sie wollen nicht mehr ausweichen.

SEHR GUT!

Denn genau JETZT haben Sie DIE CHANCE Ihr ganzes Leben einmal auf den Prüfstein zu legen und zu sagen:

JA, JETZT fange ich an.

AUFSTEHEN UND DEM LEBEN EINEN CHANCE GEBEN SICH SELBST EINE CHANCE GEBEN

UND DAMIT MACHEN SIE DEN GRÖSSTEN SCHRITT - IN DIESEM MOMENT!



Auch Sie sind Gestalter und Architekt Ihres persönlichen Erfolges, Ihres Lebensglückes. Wenn Sie es dem Zufall überlassen verpassen Sie vielleicht viele Chancen, die zu Ihrem persönlichen Erfolg führen können. So wie es kein Zufall ist, das Sie gerade jetzt diese Zeilen lesen. Chancen erkennen und Chancen nützen. Zeit der Veränderung. “SELBST” bestimmt – erkennen – das Sie Ihr Leben selbst bestimmen. Meine langjährige Erfahrung mit Hypnose, Tiefenentspannung, Rückführung – Past Life Regression Therapy – ist Ihr Gewinn.



Es ist Ihr Weg, Ihr Ziel, Ihre Zukunft

Wenn auch Sie etwas bewegen wollen, Ihr Inneres bewegen wollen, von heute an Ihre eigene Zukunft aktiv zu gestalten, Sie als Gestalter und Regisseur Ihrer Zukunft. Ihre Ziele umsetzen, Ihre Ziele erreichen.

Wenn Sie bereit dazu sind, JA zu sagen, dann rufen Sie mich an und vereinbaren mit mir persönlich Ihren Termin.

Werden Sie zu dem Menschen der Sie sein wollen - Schritt für Schritt - Step by Step

Gewinnen Sie ein Mehr an Erfolg, ein Mehr an Persönlichkeit mit Mentaltraining/Mentalcoaching. Mit Mentaltraining | Mentalcoaching seine Ziele erreichen und noch viel mehr. Unterstützung bei Ihrer Veränderung mit Mentaltraining in Klagenfurt und Mentaltraining in Graz

Ihre Zukunft beginnt JETZT !



Beratung, Begleitung und vor allem Aktivierung Ihrer unbewussten Stärken und Fähigkeiten.



Arbeit mit dem Unbewussten ist Vertrauenssache - Haben Sie Mut zur Veränderung - J E T Z T



Christine Schnitzer

Hypnose- | Mentaltrainerin und Humanenergetikerin

Telefon: +43 (0) 664 367 55 59

www.MeinZiel.at

www.MeinZiel.at/portrait - Portrait Christine Schnitzer

www.MeinZiel.at/kontakt - Preise



