Wirbel um Kürzungen für Obdachlose

Im Streit um Kürzungen bei der Mindestsicherung hat das Land Steiermark vor Gericht einen Rückschlag erlitten: Dass Obdachlose nun weniger Geld erhalten, hat das Landesverwaltungsgericht für unzulässig erklärt.



Im Vorjahr hatte das Land bei der Mindestsicherung nachgeschärft. Was mehr Treffsicherheit bringen und Missbrauch vorbeugen sollte, sorgte auch für Verlierer. Zu denen zählen Obdachlose. Denn ein Viertel der Mindestsicherung – eine alleinstehende Person erhält monatlich 844 Euro – ist für den Wohnbedarf reserviert, also 211 Euro pro Monat. Wer mit seinen Wohnkosten unter diesen 211 Euro liegt, fällt um Teile der Mindestsicherung um. In erster Linie betrifft das natürlich Obdach- bzw. Wohnungslose – in Graz fallen laut offiziellen Zahlen rund 430 Personen in diese Kategorie.



Gericht sagt Nein

Einfach so zu kürzen, geht nicht, urteilte jüngst jedoch das Landesverwaltungsgericht. Mindestsicherung und darin enthaltene Wohnunterstützungsgelder seien „pauschalierte Geldleistungen, sodass eine Deckelung des Anteils für den Wohnbedarf mit den tatsächlichen Aufwendungen für Miete, Strom, Heizung, allgemeine Betriebskosten und Abgaben nicht in Betracht kommt“, so das Gericht.

Im Büro von SP-Soziallandesrätin Doris Kampus sieht man das anders und will den Gerichtsentscheid bekämpfen. Das Argument: Fällt die Kürzung für Obdachlose weg, wäre das unfair gegenüber allen anderen, die tatsächlich eine Wohnung zu finanzieren haben. Denn ein Obdachloser sei ja oft nicht wirklich ohne Bleibe, sondern könne in einer (kostenlosen) Einrichtung nächtigen.



Kritik von KP & Caritas

Das empört KP-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler: „Es ist einfach zynisch, jenen Menschen, die auf der Straße stehen, die Mindestsicherung zu kürzen, weil sie keine Miete bezahlen. Hier werden auf Kosten der Ärmsten kleine Beträge gespart, das ist der falsche Weg“, fordert Klimt-Weithaler, auf die Kürzungen zu verzichten.

„Man verschärft die Situation, das ist hausgemachte Wohnungslosigkeit“, kritisiert auch Michael Lintner, der für die Notschlafstellen der Grazer Caritas zuständig ist, die Kürzungen. „Wir haben mit den Leuten bei uns in den Notschlafstellen Ansparmodelle entwickelt, da haben die Leute ein, eineinhalb Jahre Geld für die Wohnung angespart“, so Lintner. Die Kürzungen bei der Mindestsicherung hätten genau diese Menschen, die es bei der Wohnungssuche finanziell ohnehin schwer hätten, massiv getroffen, weil kein Geld mehr zum Sparen übrig war. Über den Gerichtsentscheid ist er erleichtert: „Ich hoffe, dass das Urteil hält.“