Die Murinsel feiert ein Comeback

Endlich ist es so weit: Die Murinsel wird aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt. Nach jahrelangem Kampf und Krampf setzt die Stadt jetzt voll auf die „beliebteste Insel der Grazer“. Nach der Generalsanierung im Februar stehen jetzt erstmals wieder zahlreiche Veranstaltungen aus allen Sparten am Inselprogramm. So viel Kultur gab es auf der Murinsel schon lang nicht mehr!

„Wir haben ein kulturell aufwertendes Konzept erarbeitet“, berichtet City-of-Design-Koordinator Wolfgang Skerget. „Am 11. Juli startet das Silent-Movie-Sommerkino, da wird’s jeden Dienstag von OchoReSotto Lichtinstallationen geben und jeden Mittwoch alte Filmklassiker.“ Im Eingangsbereich vor dem Café gibt es zwei Infomonitore, die in Zukunft auch als Galerie genutzt werden, wo Grazer ihre „Graz-Fotos“ präsentieren können.



Zum ersten Mal überhaupt wird das DramatikerInnenfestival Graz (6. bis 11. Juni) mit Theateraufführungen und Performances auch auf der Murinsel stattfinden. Unter anderem mit dabei sind der ehemalige Grazer Stadtschreiber Jörg Albrecht und die erfolgreichen Dramatiker Gerhild Steinbuch und Ferdinand Schmalz.



Weitere kulturelle Höhepunkte in den nächsten Wochen: „Ein- bis zweimal im Monat werden prominent besetzte musikalische ,Monday Nights‘ unter der Leitung von Gerhard Kosel stattfinden. Zudem werden im Halbjahreswechsel Künstler und Designer ihre Stücke wie in einer Galerie im Showroom präsentieren.“