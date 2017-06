Neue Parkhäuser für Graz!

Die Grazer Park&Ride-Anlagen bekommen Zuwachs. Im Grazer Süden entstehen demnächst gleich mehrere hundert neue Parkplätze.



Erster Schauplatz ist Puntigam bzw. das in der Nachbarschaft der Brauerei gerade neu entstehende „Brauquartier“ mit Wohnungen, Büros und Shops. Im Zuge dieses riesigen Bauprojekts errichtet die C&P Immobilien AG auch ein Parkhaus mit insgesamt 319 Abstellplätzen – 179 davon werde die Stadt Graz in Zukunft als Park&Ride-Plätze nutzen, so Alexander Lozinsek, Chef des Grazer Parkraumservice. Lozinsek rechnet damit, dass die neue Anlage mit Dezember fertig ist – und er hofft auch auf eine ähnlich gute Auslastung wie im Park&Ride beim Murpark, das praktisch zu 100 Prozent „voll“ ist. Die Anlage in Puntigam biete in Sachen Infrastruktur ähnliche Voraussetzungen wie jene beim Murpark, spricht Lozinsek die direkte Anbindung an die Straßenbahn an.

Ausgebaut wird indes die Park&Ride-Anlage in Thondorf nahe des Magna-Werks. Das ohnehin schon 1200 Stellplätze umfassende Mega-Parkhaus wird um ein zusätzliches Parkdeck mit 430 Plätzen erweitert. Der „normale“ Autofahrer hat davon freilich nichts – denn das gesamte Parkhaus ist mittlerweile zur Gänze an Magna vermietet, auch der Zubau wird für die Öffentlichkeit nicht nutzbar sein.



Auch ohne Thondorf verfügt Graz durch das Puntigamer Projekt bald über mehr als 2000 Park&Ride-Stellplätze. Ob es so viele bleiben, ist ungewiss. Denn der Stadt bereitet eine kaum genutzte Park&Ride-Anlage seit Jahren Kopfzerbrechen. „Das Sorgenkind ist nach wie vor Fölling“, sagt Lozinsek. Womöglich wird das „Geister-Parkhaus“ einer neuen Nutzung zugeführt – doch das, so Lozinsek, sei derzeit bloß eine „Idee“.