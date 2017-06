Plötzlich gibt's zu viele Polizisten – nur Graz hat nichts davon!

Landauf, landab war über Jahre hinweg die Wehklage zu hören: Die Steiermark hat zu wenig Polizisten, vor allem in der Landeshauptstadt Graz sind viele Stellen unbesetzt! Umso überraschender ist jetzt die Antwort von ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka auf eine Anfrage der FPÖ: Denn laut Sobotka hat die Steiermark plötzlich einen „Überschuss“ von 51 Polizisten.



Viele Polizeischüler

Etliche frühere Minister hatten zwar (meist zu Wahlkampfzeiten) versprochen, hunderte neue Beamte zu schicken, es blieb aber meist bei Ankündigungen. Doch wie Sobotka nun betont, liegt der aktuelle Personalstand der steirischen Polizei bei 3475 Beamten – obwohl eigentlich nur 3424 Planstellen vorgesehen sind. Warum das so ist? Weil in den Gesamtpersonalstand auch die vielen neuen Polizeischüler miteingerechnet werden, erklärt Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck: „Wir nehmen insgesamt in Österreich seit einiger Zeit mehr Polizisten auf, als in den Ruhestand gehen.“ Man reagiere damit auf geänderte Sicherheitserfordernisse, so Grundböck.

Dass die Steiermark von den Neuaufnahmen besonders stark profitiert, hat laut Grundböck auch mit der verstärkten Grenzsicherung als Folge der großen Flüchtlingswelle 2015 zu tun. „Wir haben bei der Grenzpolizei eine zweite Ausbildungsschiene aufgemacht, mit einer verkürzten Ausbildung von sechs Monaten. Damit ist es möglich, früher in den Außendienst zu gehen und später allgemeine Ausbildungsteile nachzuholen.“



Mangel in Graz

So schön das landesweite Personal-Plus bei der Polizei ist – Graz hat davon nicht allzu viel. „In Graz stehen derzeit 674 Polizeibeamte zur Verfügung“, teilt das Stadtpolizeikommando (SPK) mit. Laut Plan sollten es allerdings 776 Beamte sein – doch mehr als 100 Polizisten sind anderen Einheiten oder Dienststellen zugeteilt – etwa der Sondereinheit Cobra – und fehlen damit für den normalen Streifendienst bzw. auf den Polizeiinspektionen in den Stadtbezirken. Wann sich die Personalsituation auch in der Murstadt entspannt, ist noch unklar: Bei der Grazer Polizei hofft man jedenfalls darauf, dass die jungen Polizisten, die in nächster Zeit ihre Ausbildung abschließen, die bevorstehende Pensionswelle unter den alten Beamten ausgleichen können.