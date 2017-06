Parken wie Opa: Ohne Kleingeld gibt’s keine Scheine

Mit Kredit- oder Bankomatkarte zu bezahlen ist inzwischen überall üblich und am Stand der Zeit. Nicht so bei den Grazer Parkscheinautomaten. Selbst nach dem Austausch von 405 Altgeräten ab kommendem Herbst, den sich die Stadt 3,6 Millionen Euro kosten lassen will, werden immer noch mehr als die Hälfte der Automaten keine Karten akzeptieren und nur mit Bargeld zu bedienen sein – also auf dem technischen Stand von vor mindestens fünf Jahren sein. Denn in Städten wie Berlin, Frankfurt, Köln oder München ist bargeldloses Zahlen an Parkscheinautomaten schon seit spätestens 2010 möglich.



Dies sorgt für Unverständnis und Ärger. So kritisiert der Stadtrechnungshof in einem Bericht, dass selbst nach dem Austausch „in Zukunft bei rund 500 Parkscheinautomaten Parkscheintickets nur mit Bargeld gelöst werden“ können. „Das ist kein kundenfreundliches Signal“, poltert indes Franz Gosch von der Pendlerinitiative. Die Stadt kassiere schließlich genug Parkgebühren, da sei auch eine große Nachrüst-Aktion bei den alten Automaten finanziell machbar.



Diese Serviceleistung wird’s aber voraussichtlich noch jahrelang nicht geben. Denn: Alle Automaten mit Bargeldlos-Zahlungsfunktionen auszustatten, „ist wirtschaftlich nicht vertretbar“, bedauert Horst Wagner vom Grazer Parkraumservice. Ein Tausch der noch funktionierenden 500 Geräte „wäre Verschwendung von Steuergeld, solange man noch Ersatzteile bekommt“. Einzige komplett „bargeldlose“ Alternative ist und bleibt also das Handy-Parken, das im ganzen Stadtgebiet funktioniert.



Diese Halbe-halbe-Lösung dürfte zu Verwirrung bei den Grazern führen. Denn Autofahrer können sich künftig nicht sicher sein, ob sie gerade bei einem Parkscheinautomaten stehen, der nur Münzen akzeptiert. Übrigens: Mit Quick-Funktion bezahlen ist keine Alternative. Das Service wird mit diesem Jahr von der Anbieter-Firma abgedreht.