Fifa spielen für Sturm

In Österreich steckt die ­eSports-Szene (professionelles und komparatives Computerspielen) noch in den Kinderschuhen, aber der weltweit gefeierte digitale Sport kommt mit Riesenschritten auf uns zu. Rund 43 Millionen Zuseher verfolgten 2016 etwa die „League of Legends“-WM – alleine beim Finale waren es sieben Millionen. Im August gibt es ein Dota-2-Turnier in Seattle (USA) mit mehr als 20 Millionen Dollar Preisgeld! Große Fußballclubs wie z.B. Schalke investieren in eigene ­eSportler. Diese sollen das Bindeglied zwischen computeraffinen Jugendlichen und klassischen Vereinen, aber auch Marken werden.

Im Herbst startet in Österreich die erste eSports-Bundesliga in Kooperation mit den Fußball-Bundesliga-Vereinen.

Patrick Lenhart, Fußball-Bundesliga: „Alle Teams der Bundesliga sind dabei. Die Gamer können sich aussuchen, für welchen Club sie spielen wollen. Erst gibt es eine österreichweite Online-Qualifikation im Oktober, dann findet die zweite Turnierphase bei den Bundesliga-Clubs statt, und das Finale steigt im Dezember mit einer großen Party. Wir haben dann einen österreichischen Meister und bewerten auch den besten Einzelspieler. Von den Clubs bekommen die Spieler eigene Trikots.“

Einige Vereine überlegen, ob sie für die eSports-Bundesliga FIFA-Profis engagieren sollen. Für Red Bull Salzburg soll etwa der spanische Profi Andres Torres auf virtuelle Torjagd gehen.

Alexander Fasching, Pressesprecher Sturm Graz: „Wir sind gerne dabei, denken aber derzeit noch nicht an die Verpflichtung eines eSports-FIFA-Profis für die eSports-Liga. Wir müssen da noch die Entwicklung abwarten.“

Im Herbst, im September, wird die Bundesliga die neue eSports-Liga präsentieren. In anderen Ländern können eSports-Sieger von ihrem Hobby bereits gut leben. Lenhart: „Ich denke, spätestens nach dem ersten Turnier wird sich viel tun.“